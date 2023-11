L'ora del capitano

[...] Pensateci. Solo il 15 marzo scorso, nell'elegante sala stampa della Real Sociedad, a San Sebastiano, il capitano della Roma pronunciava queste parole: "Non sono soddisfatto di questa stagione, posso e devo fare di più". Ebbene, appena otto mesi più tardi, dopo che la stagione ha consumato più o meno un terzo delle partite riservate ai giallorossi, quel passato criticabile appare già come un mezzo paradiso. [...] La buona notizia per lo Special One è che domenica contro l'Udinese anche Pellegrini tornerà a disposizione per riprendersi quel posto da titolare che gli spetta di diritto. [...]

Non è un mistero che, incomprensibilmente, davanti a un curriculum giallorosso come quello di Lorenzo tanti tifosi siano sempre stati abbastanza freddi. Al netto degli infortuni - di cui il giocatore non può dirsi colpevole tenendo conto della vita da professionista che conduce - il talento di Pellegrini è innegabile e riconosciuto da tutti. [...] Proprio per questo la sfida di domenica contro l'Udinese, dopo un mese e mezzo di stop dopo l'ennesimo infortunio muscolare, può rappresentare per lui una sorta di uscita da un incubo troppo lungo. [...] Anche perché la Roma di Mourinho, per coltivare ancora il suo sogno di qualificazione alla Champions League, ha senz'altro bisogno di lui.

(gasport)