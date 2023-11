Lontano dalla Roma non sanno emergere

[...] Ma come stanno andando i giocatori che hanno lasciato la Roma durante il mercato estivo? Malissimo in linea generale. A cominciare da Nemanja Matic, che è scappato al Rennes per spostare gli equilibri dopo un addio turbolento. Finora il centrocampista, costato 2,5 milioni, ha giocato 10 partite incassando 5 cartellini gialli. [...] Non va tanto meglio a Roger Ibanez, difensore che è stato ceduto agli arabi dell'Al Ahli in cambio di 30 milioni. Laggiù è andato in pensione in anticipo, continuando ad alternare buone prestazioni a errori clamorosi. [...]

Kluivert è stato pagato dal Bournemouth 11,5 milioni più 1,5 di bonus. L'olandese non sta incidendo dopo la buona annata nel Valencia. [...] Il suo rendimento è a singhiozzo in campionato, dove ha raccolto nove presenze e zero gol. [...] E poi ci sono giocatori che proprio non stanno vedendo il campo. Solbakken sta fisso in panchina nell'Olympiacos, stesso discorso per Carles Perez al Celta Vigo, idem per Shomurodov nel Cagliari di Ranieri. [...] Scende invece in campo con una discreta continuità Vina, rinforzo del Sassuolo inghiottito nella lotta salvezza. [...]

(corsport)