L'Olimpico ospita il dibattito sul calcio internazionale

IL TEMPO (M. CIRULLI) - È iniziata ieri la due giorni del Social Football Summit. Arrivato alla sua quinta edizione, l'evento internazionale sulla Football Industry ha aperto i battenti nel cuore di Roma, in uno Stadio Olimpico totalmente reinventato per l'occasione. All'interno dell'impianto del Foro Italico, infatti, molteplici gli approfondimenti andati già in scena, con interviste che puntano a raccontare e migliorare una delle industrie sportive più importanti al mondo. Oltre alle sale predisposte, ci sarà spazio anche per lo Spogliatoio della Nazionale Italiana, dove nella due giorni sono previsti numerosi work-shop e masterclass per approfondire le tematiche come il calcio sui social network e la sostenibilità. Nel primo giorno il programma è entrato nel vivo grazie ad alcuni interventi come Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A, che oltre a parlare dei danni degli streaming illegali ha commentato anche la candidatura a Euro 2032: «Abbiamo segnalato con urgenza al Governo che serve un commissario agli stadi, se entro ottobre 2026 non si raggiungerà il livello di sufficienza per gli stadi dalla UEFA, la candidatura verrebbe revocata». Ma non solo, nel pomeriggio è poi salito sul palco Javier Tebas, presidente della Liga. Oggi all'interno della cornice dell'Olimpico andranno in scena altri interventi, che vedranno interessati personaggi come Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, Romy Gai, Chief Business Officer della Fifa e Tiago Pinto, gm della Roma.