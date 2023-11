Llorente non è al top, si scalda Renato. A sinistra ballottaggio Spina-Zalewski

Sarà una partita a scacchi. José Mourinho ha ipotizzato tutte le strategie per trovare la mossa vincente nel derby e non vanno escluse sorprese dell'ultimo minuto. Ha scelto di non parlare alla vigilia della partita, prevedibile considerando che l'ultima conferenza stampa è stata dopo lo Slavia Praga (giovedì). Non vuole dare indizi a Sarri. [...] Lo Special One vuole vincere il derby non solo per una questione di classifica e supremazia cittadina, ma anche perché alcuni risultati (e qualche prestazione) non stanno convincendo i piani alti. E allora in campo andrà chi sta meglio, chi crede nella causa e potrà dare qualcosa in più nei 90 minuti. [...] Il fulcro della strategia di José sarà la costruzione di difesa e centrocampo, reparti in cui Mancini, Ndicka, Cristante e Paredes sono gli unici certi di disputare il derby. In dubbio Llorente, Bove, Aouar e Renato Sanches. Quest'ultimo era candidato per un posto da mezzala nel 3-5-2, ma lo stato atletico non convince, ecco perché nelle gerarchie è stato superato da Bove. [...] . Gli unici attaccanti saranno Dybala e Lukaku. Mourinho punta tutto sulla loro voglia di riscatto.

(Il Messaggero)