L’insostituibile Cristante piace in Premier

Non è un caso che qualsiasi allenatore si sia seduto sulla panchina della Roma nelle ultime sei stagioni, abbia utilizzato con continuità Bryan Cristante. [...] È duttile e sa ricoprire tutti i ruoli che compongono la spina dorsale di una squadra: difensore centrale, mediano, centrocampista centrale e trequartista. Lo ha dimostrato nelle settimane scorse nella Roma quando ha tamponato l’emergenza in difesa piazzandosi al centro del reparto per quattro partite. I risultati sono stati positivi perché i giallorossi hanno sempre vinto, incassando un solo gol (quello del 4-1 contro il Cagliari). [...] Sta prendendo spazio anche in Nazionale, Luciano Spalletti lo stima ed è un giocatore che potrebbe utilizzare con più continuità. Lo vede come un titolare, ma con la Macedonia del Nord è rimasto in panchina per un affaticamento muscolare. Domani con l’Ucraina, però, si gioca la possibilità di partire dal 1′. Un centrocampista che non è passato inosservato anche all’estero. Tre giorni fa, infatti, in Inghilterra lo hanno accostato al Tottenham: gli Spurs sarebbero disposti a investirci 30 milioni la prossima estate. E sarebbe difficile dire no alla Premier League, nonostante con la Roma abbia totalizzato 244 presenze nelle ultime sei stagioni. Un punto fermo, che a 28 anni comincia a far gola anche in Europa.

(Il Messaggero)