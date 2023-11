L’infinita maledizione degli infortuni colpisce (ancora) Spinazzola

E sono quattordici. Sembra non avere fine la spirale di infortuni che sta flagellando la Roma da inizio stagione. Perchè alla lunga lista di infortunati della Roma (molti recidivi) si è aggiunto anche Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro, assente dalla sfida di giovedì scorso contro lo Slavia Praga, è alle prese con un affaticamento all’adduttore della coscia destra. (...) Da qui lo stop di un’altra settimana che porterà Spinazzola a saltare sicuramente la sfida interna con il Lecce e la trasferta di Praga, con la speranza per Mou di riaverlo a disposizione domenica 12 novembre nel derby. (...) Persiste invece la preoccupazione, mista a fastidio, in casa Roma per la questione Smalling. Il difensore inglese è tornato dal consulto londinese con una buona diagnosi. (...) Resta il dolore percepito dall’inglese. (...) L’idea di chiudere il rapporto tra pochi mesi è sempre più viva nella testa di Tiago Pinto che ora aspetta solo l’offerta migliore dall’Arabia. Spetterà all’inglese far ricredere tutti e tornare il leader difensivo affidabile delle scorse stagioni.

(La Repubblica)