Leo, count down sul contratto: priorità alla Roma, poi l'Arabia

Mourinho e Tiago Pinto in scadenza, ma non solo. Anche Leonardo Spinazzola (oltre a Rui Patricio) vive questa stagione in maniera anomala rispetto alle tante altre vissute nella sua carriera, con un contratto che terminerà a giugno e tanti dubbi sul futuro. Sia chiaro, da professionista l'esterno della Roma in questo momento sta pensando soprattutto al campo, anche perché è da quello che nei prossimi mesi capirà il suo destino. Quindi se continuare a vestire la maglia giallorossa oppure se andare a cercare fortuna altrove. A oggi la notizia è che la Roma non lo ha ancora cercato per fare un punto della situazione sul suo contratto. […] Ha ricevuto manifestazioni d'interesse da parte di qualche squadra di Serie A (di media fascia), ma soprattutto dai club sauditi che sono pronti a sfruttare l'occasione del parametro zero per portare un altro ex azzurro e campione d'Europa nel campionato dei top player. Spinazzola d'altro canto sta aspettando un segnale da parte della Roma, con la precisa volontà di dare la priorità a Trigoria: sarebbe disposto a rivedere l'ingaggio per restare, consapevole di poter essere ancora utile alla causa giallorossa. […] L'Al-Shabab ha mosso i primi passi con l'esterno già nel mercato estivo, ma sia per volontà del giocatore sia per quella della Roma non se ne è fatto nulla. Appuntamento rimandato a giugno? Può essere, forse anche prima per la firma. Perché dal primo gennaio Spinazzola può stipulare accordi preliminari con un'altra squadra, previa informazione scritta alla società d'appartenenza.

(Corsport)