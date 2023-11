Le lamentele sulla rosa e gli arbitri: ecco perché Mou non resterà

Come una cambiale o un'equazione, fate voi. C'è la sosta di campionato? Puntuali come un treno giapponese, sono «ri/spuntate voci di mercato e rinnovi contrattuali. (...) Ci sono una serie di teste più o meno coronate, in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro: Josè Mourinho, l'intero staff tecnico, il general manager Tiago Pinto, il portiere titolare Rui Patricio, l'esterno sinistro titolare (infortuni permettendo) Spinazzola, tutti in scadenza il 30 giugno. (...) È tornato prepotentemente in copertina il rinnovo o presunto tale del contratto di Mou. Dipendesse dal volere popolare (leggasi tifosi), Il prolungamento dello Special One sarebbe poco più che una formalità. (...) Attenendoci ai fatti certificali, si può dire con più che ragionevole certezza che le ripetute parole di Mou nei mesi scorsi e i ripetuti e ormai consueti silenzi della proprietà che ufficialmente non ha mai fatto filtrare neppure una risposta, in sintesi ci dicono che lo Special One sarebbe pronto a rimanere ma la famiglia Friedkin non pare essere troppo d'accordo. Conseguenza, da parte della proprietà, di un rapporto che con il passare degli anni, dall'iniziale simpatia e stima reciproca, si è andato trasformando in un feeling sempre più discendente. Qualcuno, nel corridoi di Trigoria e di viale Tolstoi, negli ultimi tempi ha fatto filtrare che mister Dan, il grande capo, in questi due anni e mezzo ha gradito poco alcune esuberanze dialettiche, in campo e fuori, del tecnico portoghese. Partendo dalla bocciatura di Karsdorp dopo la partita con ll Sassuolo che ha azzerato o quasi un patrimonio, passando per le non poche parole di delusione per una rosa sempre troppo corta, la poca qualità dei giocatori messi a disposizione, i troppi calciatori infortunati («Dybala e Sanches se non avessero la storia fisica che hanno, non sarebbero qui»), finendo con il rapporto sempre conflittuale che c'è stato con la classe arbitrale, in Italia e in Europa, da parte di Mou e del suo staff. Per queste ragioni, a meno che nell'incontro avvenuto tra le parti a Setubal l'estate scorsa non siano stati presi accordi al momento sconosciuti, noi riteniamo che non ci sarà rinnovo (...)

(La Repubblica)