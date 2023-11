Le giallorosse alla prova del nove

IL TEMPO (A.D.P) - Ultimo impegno prima della pausa per le nazionali. La Roma, dopo il tour de force che ha affrontato in questo periodo tra Serie A e Champions League, oggi ospiterà al Tre Fontane la Fiorentina, terza forza del campionato (gara alle 12.30, diretta Dazn). Le capitoline, capoliste a punteggio pieno, vogliono arrivare alla sosta confermando quanto fatto vedere fino ad ora ma il tecnico è consapevole dell'insidie che si nascondono dietro all'impegno odierno: «La Fiorentina è un'avversaria difficile - ha spiegato Spugna ai microfoni del club - sarà una partita tosta perché arriva dopo le fatiche di giovedì, ma ci proveremo».

La sfida contro l'Ajax ha tolto energie alle giallorosse, ma ha anche dato loro maggiore consapevolezza: «Vogliamo terminare al meglio questa prima parte di stagione», ha concluso l'allenatore.

Dalle convocate out, oltre a Kramzar, Latorre per una lesione di primo grado al bicipite femorale e Viens per il trauma distorsivo alla caviglia rimediato in coppa.