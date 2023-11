Lazio, Sarri: "Il derby ti rovina la vita, ma è bellissimo"

LA REPUBBLICA - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'importanza e sulla bellezza del Derby della Capitale. Ecco le sue parole.

Lei non mette praticamente mai piede a Roma: riesce a rimanere immune dal virus del derby?

“Il derby mi trita. Da fuori ti sembra un’esagerazione, poi quando lo vivi è micidiale: tutto quello che respiri diventa derby, c’è il magazziniere in clima derby, ci sono i cuochi in clima derby. Il derby ti rovina la vita, ma è bellissimo”.