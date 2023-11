Lazio, Romagnoli e Patric ci saranno al derby: solo una multa dopo la lite di Bologna

Non ci sarà nessuna squalifica per Patric e Romagnoli dopo il parapiglia che si è scatenato alla fine della partita tra il Bologna e Lazio. Come scrive il quotidiano non c'è traccia di nulla nel referto consegnato ieri al giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dall'arbitro La Penna. Gli ispettori della Figc invece hanno segnalato un tentativo di scontro (rimasto solo verbale, con insulti e qualche parolaccia) di Romagnoli, Patric e altri tesserati biancocelesti nel tunnel verso gli spogliatoi. I due centrali rischiano solo una multa e saranno a disposizione per il derby di domenica.

(Il Messaggero)