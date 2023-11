Lazio, Lotito: "Il derby? L'arbitro avrebbe potuto interpretare alcuni episodi in modo diverso..."

CORSERA - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul Derby della Capitale, terminato con il punteggio di 0-0. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra contro la Roma è entrata in campo in maniera molto determinata, abbiamo anche preso quel palo con Luis Alberto, è davvero un peccato... Alcuni episodi, poi, l'arbitro poteva interpretarli in maniera diversa. A volte un episodio può cambiare tutto".