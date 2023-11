Lazio e Roma ferme al palo

Si può discutere all’infinito se questo derby senza reti sia utile alla Lazio e alla Roma, perché evita a entrambe una lunga coda di tensioni e polemiche, oppure se sia un’occasione buttata, soprattutto alla luce delle frenate di Milan, Napoli e Atalanta. Quello che non si può discutere è quanto ha visto l’Olimpico stracolmo di gente: una partita brutta, triste e piena di errori. [...] L’unico che ci ha provato davvero è stato Luis Alberto, con tre colpi che hanno fatto vacillare la Roma [...] Le altre stelle? Dybala ha giochicchiato, Immobile ha un po’ lottato e un po’ litigato. Quanto a Pedro, lui no: ha solo litigato. Poi c’è Lukaku, che non si è acceso mai. Dove cominciano le sue colpe e finiscono quelle della squadra che non lo assiste? [...]

La conclusione più pericolosa al 13’: uno svarione di Marusic – disastroso fino all’intervallo – ha consegnato la palla sul destro di Karsdorp, che ha concluso male, addosso a Provedel; sulla ribattuta Cristante l’ha messa dentro, partendo però in fuorigioco. E’ stato forse quel pericolo che ha fatto comprendere alla Lazio come si stesse consegnando alla Roma, e allora nel giro di qualche minuto il calcio ha ripreso il suo flusso normale. [...] Poi c’è stato soprattutto nervosismo, o forse paura di perdere. Per timore che qualche meccanismo andasse in tilt, Mourinho non ha toccato nemmeno una pedina finché non è stato costretto dai dolori di Bove (si era all’82’). Semmai si è preoccupato di chiedere la seconda ammonizione per Immobile. Solo Isaksen, buttato dentro da Sarri per mezz’ora scarsa, ha provato a fare qualcosa. [...]

(gasport)