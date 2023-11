L'antipasto del derby: oggi tocca agli U18

Un derby in miniatura in attesa della stracittadina dell'Olimpico. Oggi è -un giorno importante perché a Trigoria va in scena Roma-Lazio, recupero della quinta giornata del campionato Under 18. Un mese e mezzo fa la partita fu rinviata perché c'erano troppi giocatori convocati in nazionale. Sarebbe stato tutto in tono minore e un po' falsato. E allora l'appuntamento è fissato per stamattina (ore 11) al campo Agostino Di Bartolomei: da un lato la Roma di Tanrivermis, quinta in classifica con 13 punti e due partite da recuperare, dall'altra parte la Lazio di Punzi, quarta con 14 punti e una gara in meno. In proiezione il primo posto è alla portata di entrambe le realtà. Il capitano della Roma si chiama Almaviva, il ragazzino al quale Totti consegnò la sua fascia per un simb-lico passaggio di consegne nel giorno dell'addio al calcio. (...)