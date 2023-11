L'abbraccio speciale per i bambini

Un abbraccio speciale in un giorno speciale. Francesco Totti e Luciano Spalletti, insieme con una delegazione della Nazionale — composta da Gigi Buffon, Giovanni Di Lorenzo, Angelo Peruzzi e il presidente Figc Gabriele Gravina — hanno fatto visita ieri ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nei reparti di oncologia e pediatria generale. [...]

Ma l’appuntamento è stato anche l’occasione per l’incontro tra il c.t. degli azzurri e l’ex capitano della Roma. "Tutti volevano che ci riappacificassimo, anche se non abbiamo mai bisticciato davvero — le parole di Spalletti —. Mi è sembrato un bel messaggio per un futuro migliore, davanti a bimbi che ci vedono come super eroi. Francesco è stato un capitolo entusiasmante della mia storia, con lui ho fatto uno dei giri più belli sulla giostra del calcio e per questo non ho mai smesso di abbracciarlo". "È bastato uno sguardo — ha aggiunto Totti —, il nostro rapporto è sempre andato oltre il calcio".

(corsera)