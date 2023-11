La Roma unita. Tutti con Mou

Tutti in cerchio ad ascoltare l’allenatore. L’allenamento nei momenti più delicati comincia così, con qualche parola detta da Mourinho ai suoi ragazzi, alla sua famiglia, per indirizzare il lavoro, percepire l’umore dei singoli e inviare tra le righe un messaggio: dare tutto nelle prossime partite per arrivare alla sosta nel migliore dei modi, quindi con la qualificazione alla fase finale di Europa League e con punti importanti per la rincorsa alla parte alta della classifica. [...] Mourinho ha tutto il gruppo dalla sua parte, così come la maggioranza dei tifosi che tra radio e social lo hanno difeso da qualche critica di troppo (arrivata soprattutto dall’esterno dell’ambiente giallorosso), considerando le tante attenuanti tra infortuni, rosa corta elementi che fin qui hanno deluso le aspettative. [...]

José ci sarà e oggi alle 13 ha deciso anche di parlare in conferenza stampa, magari per togliersi qualche altro sassolino dalle scarpe legato sia alla risposta dell’ad della Lega De Siervo ("Le polemiche di Mou suonano come alibi"), sia per le tante partite ravvicinate giocate dalla Roma in questo ultimo periodo. [...] Il futuro quindi può aspettare: quello della panchina, quello della direzione sportiva (anche Pinto è in scadenza) e quello dei giocatori. La Roma pensa al presente, unita e compatta con Mourinho e con tanta voglia di trovare una svolta nelle prossime tre partite prima della sosta.

