La Roma riabbraccia Dybala. Con Lukaku è la vera coppia gol

LEGGO (F. BALZANI) - Il ritorno della Lu-pa per triplicare un attacco praticamente sterile a San Siro e prepararsi al meglio al derby. La Roma riabbraccia Dybala (anche ieri si è allenato in gruppo) e contro il Lecce schiererà Paulo al fianco di Lukaku per rialzare la testa dopo il ko con l'Inter. Con la coppia in campo Mourinho ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio in 5 partite con 15 gol fatti (9 con la firma tra reti e assist dei due). Quando la coppia si scioglie, invece, lo fa anche l'attacco giallorosso: 5 gol in 5 partite. Nessuno a firma di Big Rom e la Joya che, dopo la dichiarazione di nozze a Fontana di Trevi, vuole ora dedicare una vittoria alla sua Oriana e riprendersi l'Argentina dopo le ultime due convocazioni mancate per infortunio. Dall'altra parte Lukaku vuole dimenticare subito la contestazione di Milano e tornare a segnare come a inizio stagione. Tornerà tra i convocati pure Renato Sanches dopo un mese mentre Spinazzola resterà ancora a riposo sia con Lecce che con lo Slavia con l'obiettivo di recuperare per la Lazio quando dovrebbe tornare pure Pellegrini. Decisamente ancora lontano dalla piena guarigione è Smalling che - dopo il consulto a Londra e il furto in casa a Roma - resterà ancora ai box con la speranza di rientrare dopo la sosta.