La Roma ha ascoltato i consigli (sbagliati) di Sarri, non di Mou

Non era un'amichevole: aveva ragione Mourinho, mica Sarri. Il guaio è che i calciatori della Roma hanno ascoltato l'allenatore della Lazio anziché il loro, e hanno affrontato lo Slavia Praga come se fosse un avversario sprovveduto: facciamo questa sgambata, questo allenamento al freddo, ma senza forzare né rischiare perché domenica c'è il derby. Così hanno perso, senza attenuanti: due a zero, e poteva andare peggio. Per fortuna la superiorità dei giallorossi nel girone è acclarata e la qualificazione arriverà, anche se la strada verso il primo posto - che consente di evitare un complicato turno aggiuntivo - si è fatta più tortuosa. (...) Se ci illudiamo che sia tutto facile, e affrontiamo molli e sgonfi squadre che ci sembrano ai confini dell'Europa e del calcio, rimediamo figuracce storiche. Lo stesso Mourinho ne fece le spese sulla propria pelle nella sua prima stagione in giallorosso, quando perse 6-1 contro il Bodo Glimt, una sconfitta che scatenò il caos (ma fu forse il trampolino per lanciare la Roma verso la conquista della Conference League). José conosceva i rischi della partita di Praga e ha avvertito tutti in anticipo: con questi non si scherza. Ma i suoi non erano attenti, Sarri li aveva distratti. (...) A Mourinho si possono rimproverare tanti comportamenti e (soprattutto) il gioco della Roma, ma l'analisi della sconfitta di Praga è stata corretta quanto impietosa: la prestazione dei giallorossi è stata pessima, in particolare l'atteggiamento mentale con cui hanno affrontato la partita. Senza cattiveria, senza caparbietà, senza voglia. José ha salvato Bove, che almeno ci ha messo il cuore, ma non può essere sufficiente questo ragazzo per permettere gjà Roma di affrontare la Lazio con possibilità di successo. Occorre altro. Non a caso Mou ha cominciato a preparare il derby non appena è finita la partita contro lo Slavia: le accuse pubbliche ai suoi giocatori sono sembrate l'inizio di un lavoro psicologico che l'allenatore porterà avanti nello spogliatoio fino a domenica. (...)

(gasport)