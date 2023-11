La Roma del capitano Pellegrini, la qualità al servizio di Mourinho

Dal Servette al Servette. Contro gli svizzeri, nella gara di andata di Europa League all’Olimpico, il 5 ottobre, Lorenzo Pellegrini si è fermato per una lesione ai flessori della coscia destra che l’ha tenuto fuori dal campo fino alla gara casalinga vinta dalla Roma contro l’Udinese. Domani sera, nel ritorno contro gli svizzeri, Pellegrini sarà di nuovo in campo per ritrovare continuità e migliorare il suo stato di forma, che dovrà essere al top nella fase più calda della stagione, in cui si decideranno le sorti europee della squadra di Mourinho e la corsa alla Champions. [...] Quella col Servette sarà una partita speciale anche per José Mourinho, che oggi parlerà in conferenza stampa insieme a Diego Llorente: il portoghese tornerà in panchina dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica dell’Uefa dopo la finale di Europa League persa a Budapest, 6 mesi fa, contro il Siviglia ai rigori. “La squalifica mi ha fatto sentire l’uomo che ha rappresentato i romanisti”, ha detto qualche giorno, messaggio raccolto dai 60mila dell’Olimpico che nel finale del match contro l’Udinese gli hanno tributato cori e applausi.

(Corsera)