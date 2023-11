La Roma a caccia dei gol

Complicarsi la vita sembra essere il passatempo preferito della Roma. E così, quella di Ginevra, che poteva/doveva essere una semplice tappa di trasferimento in vista della trasferta di Reggio Emilia, è diventata invece una partita vera. [...] Sarà anche come dice Mourinho che questo è un gruppo (appena 4 successi esterni nel 2023) che lontano dall'Olimpico "ha bisogno della mamma o del dolce della nonna": questa sera però non sono ammessi ulteriori passi falsi. [...]

Niente scherzi, quindi. Perché se è vero che basta un pareggio per qualificarsi, il pari non servirebbe in ottica primo posto. Vincere, quindi, e possibilmente con qualche gol di scarto. In stagione, i giallorossi hanno segnato almeno tre reti in appena 4 occasioni. Una di queste, però, è stata proprio la partita d'andata contro gli svizzeri. Che tuttavia, almeno risultati alla mano, dovrebbero essere un'altra squadra rispetto a quella che venne spazzata via all'Olimpico. La cura Weiler sta dando i suoi effetti: dopo il ko con i giallorossi, il tecnico ha inanellato 6 vittorie di fila raggiungendo il secondo posto in campionato. [...]

(Il Messaggero)