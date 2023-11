La rivincita di Rui Patricio, il portiere con la valigia

Quella nel derby sul colpo di testa di Romagnoli, per i suoi detrattori, è stata «una parata normale perché se avesse preso gol sarebbe stato un grave errore». Per i suoi estimatori, invece, è stato un intervento salva-risultato. [...] Josè Mourinho in lui ci ha sempre creduto: Rui è uno dei fedelissimi, al pari di Cristante e Mancini, e ci sono le sue mani sulla conquista della Conference League a Tirana contro il Feyenoord. […] Svilar ha fatto intravedere delle qualità, ma per trovare una maglia da titolare gli manca la continuità. Difficilmente la potrà trovare in giallorosso, almeno fino a quando ci saranno lo Special One e il suo scudiero.

(Corsera)