La rabbia di Immobile, la carica di Lukaku per tornare a splendere

Segnano e fanno vendere magliette. Sono il centro di gravità permanente dell'atta-co di Lazio e Roma. Restano la principale speranza dei tifosi di portare a casa il derby ma né Ciro Immobile né Romelu Lukaku stanno vivendo il loro miglior momento. Motivo in più, oggi, per ribaltare tutto e ritornare a splendere. […] I numeri di questa stagione, per adesso, danno ragione a Romelu Lukaku: 6 gol in 733' in campionato, 3 in 314' in Europa League, un totale di 9 in 1.047' di impiego, uno ogni 116 minuti. […] Lo Special One, dopo la partita contro lo Slavia, ha ordinato il silenzio stampa ai suoi calciatori e così Lukaku non ha potuto esprimere le emozioni del suo primo derby romano.

(Corsera)