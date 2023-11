La felicità di José: “Qui tutto è possibile con l’aiuto dei tifosi”

Uno ha festeggiato il gol di El Shaarawy abbracciando un raccattapalle a caso, in attesa di farlo in modo anche più intenso con la sua “gang di banditi”. L’altro dopo il 2-1 che ha scacciato via i fantasmi si è messo il dito sul naso, a voler zittire le chiacchiere di qualcuno che parla troppo. Se Mou vuole davvero che la Roma diventi una gang di banditi, Dybala è lì pronto a raccogliere l’invito. (...) Tra i suoi banditi c’è sicuramente Mancini (“Lui gioca fino alla fine anche con una gamba sola“, il riferimento è a Smalling?), con una Roma che anche ieri ci ha creduto fino alla fine, incassando la vittoria nel finale (e portando a 11 i gol segnati negli ultimi 15’ di gioco, più i 3 del recupero). “Abbiamo il coraggio e la capacità di assumerci dei rischi e ribaltare le partite, come successo spesso. E’ una qualità, legata ai tifosi. Ho allenato 6-7 team, quando una squadra è in difficoltà la gente o va via o fischia. Qui resta e ti sostiene, il che aiuta la squadra nei finali. L’esultanza sul 3-1? Lì la partita si chiude. Quel bambino è il primo che ho visto davanti a me, per fortuna che era lui e non un poliziotto o una donna…“. (...)

(gasport)