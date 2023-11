La Curva Sud incanta: anche Mou la applaude

L'immagine pubblicata da Mourinho alla fine della partita è il ritratto di una tifoseria che ha dato il massimo nel derby. «Top, top, top come sempre», ha scritto lo Special One nella sua storia Instagram con la foto della suggestiva scenografia della Curva Sud: lo striscione «Discendenti di Marte. Padroni della storia», sopra un enorme telone che raffigura Marte (Dio della guerra) con i sette colli della città di Roma. Poi intorno tanti cartoncini gialli e rossi a formare dei fulmini. Storia, mito e tradizione in una scenografia che ha emozionato anche Mourinho, ma che è stata solo un breve (ma intenso) momento della serata della Curva Sud. Anzi, il risultato di tanto lavoro dei giorni precedenti tra studio, organizzazione e preparazione. E pazienza se non tutto è andato per il verso giusto, la parte più importante della serata dei tifosi è arrivata dopo, con l'incessante supporto alla Roma per tutti e novanta i minuti. […] «Il pubblico è straordinario, con una squadra che perde in casa non è normale questa connessione con i tifosi. La passione dei romanisti è inspiegabile. Ne ho allenate tante di squadre e non ho mai visto un tifo così». Ha detto lo Special One dopo la vittoria contro il Lecce. Che altro aggiungere? Che quello contro l'Udinese sarà il tutto esaurito numero 42: soldi nelle casse giallorosse e sostegno per i giocatori. La Roma non può chiedere di meglio.

(Corsport)