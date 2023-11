La Cremonese per i giallorossi negli ottavi

IL TEMPO (S. PIERETTI) - La Roma conosce la sfidante degli ottavi di Coppa Italia: sarà la Cremonese che ieri ha battuto per due a uno il Cittadella. Decisivo un gol di Coda nel secondo tempo supplementare. I giallorossi sono dalla stessa parte del tabellone della Lazio che oggi attende la sfida tra il Genoa di Gilardino e la Reggiana di Nesta per conoscere la propria avversaria: «Ho già detto ai giocatori che se mi faranno sedere in panchina all'Olimpico offrirò la cena a tutti loro - sottolinea Alessandro Nesta - è una cosa personale, è una richiesta che ho fatto alla squadra per far capire che ci tengo io, ma ci dobbiamo tenere tutti». Lazio e Roma potrebbero incrociarsi ai quarti di finale della manifestazione che ieri ha visto un'altra sfida in panchina tra due campioni del mondo: a Salerno Pippo Inzaghi ha battuto per 4-0 la Sampdoria di Andrea Pirlo. La formazione campana affronterà negli ottavi di finale la Juventus: per Pippo Inzaghi sarà un ritorno al passato quando - agli inizi della propria carriera da giocatore - vestì la maglia bianconera. Oltre a Genoa-Reggiana (alle 15), oggi andranno in scena altre due partite: alle 18 ci sarà Lecce-Parma (la vincente affronterà la Fiorentina) e alle 21 è in programma Udinese-Cagliari (la vincente sfiderà il Milan). Domani sarà la volta di Sassuolo-Spezia (la vincente trova l'Atalanta) e Torino-Frosinone: la vincente è attesa dal confronto con il Napoli. Gli ottavi di finale della Coppa Italia si giocheranno a dicembre: la Lazio scenderà in campo il 5 dicembre, la Fiorentina il giorno successivo. Martedi 19 dicembre scenderà in campo il Napoli, il giorno dopo a San Siro sarà di scena l'Inter di Simone Inzaghi che affronterà la vincente di Bologna-Verona (ancora in campo al momento di andare in stampa ndr). Le altre quattro partite degli ottavi di finale sono previste all'inizio di gennaio. I quarti di finale della Coppa Italia sono calendarizzati per il 31 gennaio, le semifinali (le uniche a doppio turno) andranno in scena ad aprile: sfida di andata il 4 aprile, partita di ritorno il 24 aprile. La finale si giocherà il 15 maggio all’Olimpico di Roma.