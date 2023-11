Una buona notizia per Mourinho: ieri, alla ripresa degli allenamenti in vista del Servette (domani, ore 21, tv Sky e Dazn, in chiaro su Tv 8, arbitra il polacco Stefanski), si è rivisto in campo Marash Kumbulla. Il difensore albanese, assente dalla scorsa stagione per una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, ha svolto una parte del lavoro con i compagni. «Kumb's Back» (Kumbulla è tornato), la dedica di Abraham, che pure lui non vede l'ora di rientrare. [...]

(Corsera)