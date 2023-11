José ribadisce: "Un giorno allenerò in Arabia"

"Un giorno andrò in Arabia. Ma quando dico 'un giorno' non intendo domani o dopodomani". José Mourinho ribadisce la sua volontà di allenare un calcio in ascesa. L'offerta praticamente irrinunciabile è arrivata in estate, ma lui con estrema cortesia l'ha rispedita al mittente. Veniva prima la Roma con i suoi tifosi che lo hanno stregato: "Questa gente ti fa avere una temperatura diversa nella tua pelle. Io li amo per questo motivo non ho nessun tipo di problema a dire che la Roma è molto speciale per me nella mia carriera".

Lo Special One si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "La Roma è troppo criticata e lo è anche Mourinho. Per me non è un problema dal punto di vista personale, perché è una cosa che mi ha accompagnato in tutta la mia carriera. Ma penso sia un problema per la Roma come club, perché merita molto di più. Penso che sia un problema per i tifosi, che si meritano anche loro molto di più". [...]

(Il Messaggero)