José prepara la sorpresa. Pellegrini per la panchina

Una novità tattica. Mourinho sta preparando una sorpresa per il derby e si sta confrontando con lo staff per studiare strategia e formazione. La Roma potrebbe ripartire dal 3-5-2 ma anche alzare il ritmo con due trequartisti dietro a Lukaku: El Shaarawy più Dybala. Si tratta solamente di un'ipotesi che prenderebbe corpo nel caso in cui Spinazzola desse garanzie sufficienti e la sensazione è che possa farcela. Discorso diverso per Pellegrini, il quale potrebbe comunque andare in panchina ma difficilmente Mou potrà contare su di lui in campo.

L'alternativa, più accorta, porterebbe alla conferma del centrocampo Paredes-Cristante-Bove. C'è anche Sanches, ma per quanto si è visto in partita non sembra essere ancora pronto a giocare titolare.

Di sicuro le soluzioni per intervenire a gara in corso ci sono: Zalewski è un cambio utile, Azmoun è già stato decisivo. Da non dimenticare Belotti e Kristensen, che può dare la scossa atletica nei minuti finali grazie al fisico e allo sprint.

