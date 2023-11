In Curva Sud il ricordo di Alessandra Bianchi

Era la sua Curva, la sua casa, dove nacque il sogno del giornalismo, prima nel nostro giornale e poi in Francia. Alessandra Bianchi ci ha lasciato troppo presto. Domenica in Sud è comparso questo striscione portato da Xavier "Saverio" Bodard, fondatore del Roma Club Parigi e suo grande amico. "Una stella nata ultrà. Nei nostri cuori per l'eternità. Ciao Alessandra".

L'idea nasce con un po' di "Vecchi Ultrà" il giorno delle esequie, dove Saverio che ora sta in Corsica, arriva con due voli da Ajaccio a Roma. [...] Un messaggio d'amore che l'avrà fatta sorridere. E la Roma ha vinto. Anche per lei.

(corsport)