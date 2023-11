In Coppa c'è Zalewski: la difesa non cambia

Per la Roma la gara di giovedì con lo Slavia Praga potrebbe chiudere definitivamente il discorso qualificazione ottavi di Europa League. Se non fosse per il derby che si giocherà tre giorni dopo, lo Special One non ci avrebbe pensato due volte a schierare in Repubblica Ceca la formazione più forte a disposizione. Ma non sarà così. Perché al netto della difesa obbligata e composta da Mancini, Lorente e Ndicka, cambierà molto in mezzo al campo e in attacco. Porta compresa, do ve partirà Svilar come è sempre accaduto da inizio stagione in Europa. Sulla fascia destra è ballottaggio tra Karsdorp e Celik (Kristensen è fuori lista): in vantaggio il turco che ha riposato con il Lecce. A sinistra spazio a Zalewski. A centrocampo tornerà Paredes reduce dalla squalifica in Serie A, mentre le mezzali saranno Bove e Aouar. Previsto un turno di riposo per Cristante, sempre titolare e mai sostituito nelle 14 partite giocate dai giallorossi.

(corsera)