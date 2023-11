Immobile-Lukaku, derby all'attacco

Lukaku è l'uomo della speranza della Roma in questo inizio di stagione e le lacrime dopo il gol contro il Lecce denotano come ricambi l'amore che l'ambiente romanista gli sta riversando. Finora ha messo a segno 6 reti in 9 presenze di campionato e in Europa League è a quota 3 in 4 gare. Nel derby se la vedrà con Immobile, partito titolare solamente 6 volte in Serie A in questa annata: il capitano della Lazio ha messo a segno 3 reti in campionato e 1 in Champions. Se la caratteristica principale del biancoceleste è la corsa a campo aperto, oltre al controllo, alla coordinazione e alla presenza sul secondo palo sui calci piazzati, il centravanti belga ha maggiore potenza fisica ma allo stesso tempo è dotato di una grande cavalcata: Romelu acquista velocità con i metri, mentre Ciro è più esplosivo. La preparazione al derby è stata differente infatti Immobile ha segnato il gol vittoria nella sfida decisiva contro il Feyenoord ed è arrivato a quota 200 reti con i biancocelesti, mentre Lukaku è stato coinvolto nell'orribile partita di Praga che ha messo in serio pericolo il primo posto nel girone.

(gasport)