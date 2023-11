Il vizietto di Mou: aspettare la fine per andare a segno

La Roma non finisce mai, certificano le statistiche. Come accaduto nelle due recenti partite vinte all'ultimo respiro all'Olimpico contro Monza e Lecce. Con 9 gol sui 22 totali segnati nei quarti d'ora finali (più recuperi) a confermarlo. [...] Una causa concreta deve esserci. Forse psicologica. Tipo forza della disperazione, verrebbe da dire ricordando alcune gare. Oppure un plus legato alla condizione atletica. I lunghi recuperi. Tutto è possibile. C'è chi lo chiama semplicemente "Effetto Mourinho". Chissà.

(corsera)