Il Roma Club Praga pronto ad accogliere Mou

IL ROMANISTA - «Siamo pronti ad accogliere Mourinho e Lukaku. Non vediamo l'ora di sostenere la nostra squadra allo stadio» questa la felicità a poche ore dalla sfida di Europa League di Saro Cosentino, musicista italiano e romanista appartenente al Roma Club Praga, al microfoni di Radio Romanista durante la trasmissione "Secondo Tempo". «Quando abbiamo visto i sorteggi abbiamo esultato. La possibilità di vedere qui i giallorossi è qualcosa di straordinario - racconta Saro - Noi siamo un gruppo di amici che vivono in Repubblica Ceca in attesa di ufficializzare il nostro club. […] ». La curiosità più grande però per Saro è soprattutto per i protagonisti di questa squadra che potrebbero cambiare il volto della sfida: «Dybala? La voglia di vederlo in campo è tanta ma prevale la ragione al cuore. Domenica ci aspetta il derby, preferisco preservarlo in attesa della prossima gara di campionato. Controil Lecce ha fatto la differenza la sua qualità è indiscusso, ma mi basterebbe anche solo guardarlo in tribuna». […]