Il ritorno di Smalling è ancora lontano

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - [...] Sono trascorsi ormai due mesi esatti dall’ultima apparizione in campo con la maglia della Roma del difensore inglese: parliamo, infatti, del 1 settembre e della sfida con il Milan, al gong del calciomercato estivo e alla vigilia della prima sosta per le nazionali della stagione.

[...] Il problema non è affatto di poco conto ma soprattutto di difficile risoluzione. Si è detto e scritto di una generica infiammazione tendinea, ma si tratta in realtà di una “tendinopatia perirotulea inserzionale” divenuta ormai cronica. È una patologia che spesso colpisce i giocatori di pallavolo, spesso sollecitati nei continui salti a rete, tant’è che viene denominata “jumper's knee”. La sintomatologia è seria, il dolore invasivo e la soluzione, nella maggior parte dei casi, è l’assoluto riposo dall’attività agonistica. Un problema serio per un calciatore che può portare anche ad un intervento chirurgico.

[...] La scorsa settimana il tentativo di rientrare in gruppo, il lavoro atletico svolto insieme con i compagni ma il ginocchio è tornato a presentare il conto, l’infiammazione a ripresentarsi più fastidiosa che mai, dopo lo sforzo prodotto in allenamento. Da lì la scelta di volare nella sua Londra per farsi visitare da uno dei massimi esperti in materia, il prof. Andy Williams, tra gli ortopedici più famosi della Premier League: il consulto, andato in scena presso la Fortius Clinic nel cuore della City, non ha fornito al calciatore indicazioni diverse da quelle seguite finora. Non esiste una tabella di marcia dettagliata né una potenziale data di rientro. Servirà solo attendere il momento in cui il dolore scomparirà del tutto. [...]

