Il Puponato

Per una curiosa coincidenza astrale, il documentario «Unica», contenente la versione di Ilary Blasi sul matrimonio a non lieto fine dei Reali di Roma, è arrivato su Netflix nella settimana dominata dal tema del patriarcato. Così la conduttrice televisiva, che nei fotogrammi culminanti dell'opera vediamo arrampicarsi sul soppalco della casa coniugale alla ricerca dell'arca perduta (le borse e le scarpe nascoste dall'ex marito),il dilemma è: è Totti il nuovo volto del maschio-padrone? […] Er Pupone, soprannome che rappresenta la versione romanesca di Peter Pan, avrebbe in tal modo rivelato la sua indole immatura e gelosa, tipica del figlio maschio viziato. Inutile dire che, mentre le donne stanno tutte con Ilary, sui social non si trova un solo romanista illuminato disposto a prendere le distanze dal patriarcato tottiano. A riprova che l'unica educazione sentimentale funzionante in Italia è quella del tifo.

(Corsera - M. Gramellini)