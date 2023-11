Il genio di Mou riesce a dividere anche i suoi tifosi

Vederlo apparire in tribuna stampa, ormai, non fa quasi più notizia. Complici le squalifiche in Europa League, José Mourinho ha scoperto questo nuovo modo di seguire le partite: lo ha fatto anche a San Siro, assistendo, però, a una prestazione che ha destato l’ira di una frangia sempre più ampia della tifoseria giallorossa. [...] Rimane complesso capire perché, in alcune situazioni, una squadra che anche in difficoltà può contare su giocatori di una certa cifra tecnica (Paredes, Aouar, El Shaarawy, Lukaku, solo per rimanere a domenica sera), scelga scientemente di pensare soprattutto a non prenderle, provando a darle quando è troppo tardi. Sarebbe ingeneroso e scorretto dire che il tifo romanista è spaccato in due parti eguali: la fotografia più attendibile è quella di una maggioranza, rumorosa e affettuosa, sempre presente sugli spalti di un Olimpico i cui sold out consecutivi ormai quasi non si contano più, che come Bove sarebbe disposta a morire per Mourinho. [...]

C’è poi un’altra parte, numericamente inferiore e certamente più silenziosa, che inizia a mostrare il volto della rassegnazione: fino a che punto è lecita la rinuncia al gioco? Può davvero essere sempre colpa di qualcun altro? [...] È forse l’apoteosi del Mourinho divisivo: prima spaccava il mondo intero, tra chi era con lui e chi era contro di lui. Adesso riesce a farlo persino all’interno della sua stessa tifoseria, tra petti battuti con fare solenne e ammiccamenti all’Arabia, con un contratto ancora da rinnovare così come quello di Tiago Pinto. Resta però questo fascino, magari un po’ decadente ma ancora irresistibile. È quello con cui convince Lukaku a imbarcarsi nell’avventura romanista rinunciando ai milioni dell’Arabia, con cui seduce Dybala che, nei suoi momenti di forma, a Roma ha mostrato brani di calcio meravigliosi. [...] I mesi che porteranno da qui alla fine della stagione saranno, a quanto sembra, gli ultimi di un matrimonio perfetto: c’è un posto in Champions da conquistare e una cartina dell’Europa con una puntina fissata su Dublino, ultimo atto dell’Europa League 2023/24. [...]

(Il Foglio)