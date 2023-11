Iemmello come Totti: "Questione di simboli"

IL ROMANISTA - Dopo il gol decisivo nel derby tra Catanzaro e Cosenza di domenica scorsa, l'attaccante Pietro Iemmello ha mostrato la maglietta "Vi ho purgato ancora!", emulando l'esultanza di Francesco Totti dopo un gol decisivo in un derby di fine anni '90. Il giocatore ha parlato in esclusiva nell'edizione odierna del quotidiano giallorosso, parlando tra le altre cose anche di questa sua scelta particolare: "Ci speravo proprio che arrivasse quel gol lì, è stata la domenica perfetta. L'esultanza però non è stata per Totti in sé per sé, mi è piaciuta perché Totti rappresenta il simbolo di Roma e quella "maglia" l'ha messa anche lui in una stracittadina. Mi è sembrato carino riproporlo in un derby sentito come il nostro, essendo il capitano di questa squadra con tanti gol fatti al Cosenza nella mia carriera". [...]

Il giocatore ha poi parlato anche di Lorenzo Pellegrini, con cui ha giocato nella stagione 2016/17 con la maglia del Sassuolo: "All'epoca era giovane, ma già giocava molte partite da titolare. Lui aveva carattere ed era un ragazzo con la testa sulle spalle e con la voglia di arrivare. Infatti, oggi è il capitano della Roma, cosa mai facile per pressioni e continuità". Iemmello ha poi proseguito commentando anche il cammino della squadra giallorossa: "Dopo una grande campagna acquisti la Roma è partita male, forse anche a causa dei vari infortuni che ci sono stati. La rosa però, ha la qualità per arrivare in Champions". [...]