I VOTI DEGLI ALTRI - Rui Patricio "sembra aver ritrovato sicurezza", Cristante "è l'uomo chiave di Mourinho", Lukaku "abbandonato a se stesso"

La Roma pareggia a reti bianche il derby contro la Lazio valevole per la 12esima giornata di serie A. Una prestazione difensivamente positiva con Rui Patricio sugli scudi: "Non parate impossibili, ma sembra aver ritrovato sicurezza" (La Repubblica). Bene in mezzo al campo anche Cristante: "È l'uomo chiave di Mourinho" (Il Tempo). Male invece il reparto offensivo, sia Dybala: "Il grande assente di questa partita" (Il Corriere dello Sport) che Lukaku: "Abbandonato a se stesso" (La Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 6,57

Mancini 6,35

Llorente 6,14

Ndicka 5,78

Karsdorp 6,00

Cristante 6,42

Paredes 5,78

Bove 6,21

Spinazzola 5,85

Dybala 5,21

Lukaku 5,57

Azmoun 5,83

Renato Sanches 5,16

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 5,78

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Llorente 6,5

Ndicka 6

Karsdorp 6

Cristante 6

Paredes 6

Bove 7

Spinazzola 6

Dybala 5

Lukaku 5

Azmoun ng

Renato Sanches ng

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Paredes 5,5

Bove 6

Spinazzola 5,5

Dybala 5,5

Lukaku 5

Azmoun ng

Renato Sanches ng

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 5,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Llorente 6,5

Ndicka 5,5

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Paredes 6

Bove 6

Spinazzola 6

Dybala 5,5

Lukaku 6

Azmoun 6

Renato Sanches 5

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Llorente 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Paredes 5,5

Bove 6

Spinazzola 6,5

Dybala 5

Lukaku 5,5

Azmoun 5,5

Renato Sanches 5

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Llorente 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Cristante 6

Paredes 5,5

Bove 6

Spinazzola 5

Dybala 5

Lukaku 6

Azmoun ng

Renato Sanches ng

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 5,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Mancini 6,5

Llorente 5,5

Ndicka 5

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Paredes 6

Bove 6

Spinazzola 6

Dybala 5

Lukaku 5,5

Azmoun ng

Renato Sanches ng

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 5,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Llorente 6,5

Ndicka 6

Karsdorp 6

Cristante 7

Paredes 6

Bove 6,5

Spinazzola 6

Dybala 5,5

Lukaku 6

Azmoun 6

Renato Sanches 5,5

Celik ng

Kristensen ng

Mourinho 6