I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'sacrificio e qualità', Lukaku 'c'è sempre', Azmoun 'cambia la partita'

Vince nei minuti di recupero la Roma, che batte 2-1 il Lecce in rimonta. La decide Romelu Lukaku: "Dal rigore sbagliato ad inizio gara al gol segnato all'ultimo respiro. Romelu c'è sempre, fino alla fine: il vantaggio di avere un campione in squadra" (Corriere dello Sport). Il migliore è Paulo Dybala: "Gioia, dolore, sofferenza e ancora gioia. La serata del ritorno in campo di Dybala alla fine dolcissima. Inizia a mille con le sue giocate da campione, poi qualche acciacco e infine la palla decisiva a Lukaku. Novanta minuti di sacrificio e qualità" (Il Tempo). Decisivo Sardar Azmoun: "Entra con la cattiveria giusta, la sua rete camba il match" (La Gazzetta dello Sport). Positiva la prova di Evan Ndicka: "Il suo senso della posizione è in crescita esponenziale. Se puntato in velocità palesa ancora qualche sofferenza ma è bravissimo a recuperare e in più occasioni i suoi interventi sono determinanti." (Il ROmanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,28

Mancini 5,21

Llorente 5,93

Ndicka 6,14

Karsdorp 5,71

Bove 5,21

Cristante 6,07

Aouar 5,64

El Shaarawy 5,78

Dybala 6,93

Lukaku 6,86

Mourinho 6,50

Belotti 6,00

Azmoun 7,00

Sanches 5,57

Kristensen 5,50

Zalewski 6,43





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 6,5

Karsdorp 5,5

Bove 5

Cristante 6

Aouar 6

El Shaarawy 6

Dybala 7

Lukaku 6,5

Mourinho 6,5

Belotti 6

Azmoun 7

Sanches 5

Kristensen 5,4

Zalewski 6,5





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 7

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 5,5

Karsdorp 5,5

Bove 5

Cristante 6,5

Aouar 5

El Shaarawy 5,5

Dybala 6,5

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Belotti 6

Azmoun 7

Sanches 5,5

Kristensen 5

Zalewski 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 5

Llorente 5,5

Ndicka 6

Karsdorp 6

Bove 5,5

Cristante 6

Aouar 5,5

El Shaarawy 6

Dybala 7

Lukaku 7

Mourinho 7

Belotti ng

Azmoun 7

Sanches 5,5

Kristensen 5,5

Zalewski 6,5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 5

Llorente 6,5

Ndicka 6

Karsdorp 6

Bove 5

Cristante 6

Aouar 6

El Shaarawy 5,5

Dybala 7

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Belotti ng

Azmoun 7

Sanches 6

Kristensen 6

Zalewski 6,5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 5

Llorente 5,5

Ndicka 6,5

Karsdorp 5

Bove 5

Cristante 6

Aouar 6

El Shaarawy 6

Dybala 7,5

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Belotti ng

Azmoun 7

Sanches 5,5

Kristensen ng

Zalewski 6





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 5

Llorente 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Bove 5

Cristante 6

Aouar 5,5

El Shaarawy 5,5

Dybala 6,5

Lukaku 6,5

Mourinho 6

Belotti 6

Azmoun 7

Sanches 5,5

Kristensen 5

Zalewski 6,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 6,5

Karsdorp 6

Bove 5,5

Cristante 6

Aouar 5,5

El Shaarawy 6

Dybala 7

Lukaku 7

Mourinho

Belotti 6

Azmoun 7

Sanches 6

Kristensen 6

Zalewski 6,5