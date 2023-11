I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'è la luce della squadra', Mancini 'uno dei banditi di Mou'

Vince la Roma, che batte l'Udinese, si prende il quinto posto e si gode il ritorno di Paulo Dybala: "Prima l'assist per Mancini e poi il 2-1 che è il gol numero 13 segnato all'Udinese. Molto freddo davanti al portiere. È la luce della squadra" (Corriere della Sera). Bene anche Gianluca Mancini: "Prima della punizione va a parlare con Mourinho, poi entra in area e segna. Perfetto. Se Mou cerca banditi lui è uno di quelli" (Corriere dello Sport). Non va in gol ma aiuta i compagni Romelu Lukaku: "Una gara anonima fino al gran finale in cui regala un assist e una partecipazione al tris" (La Gazzetta dello Sport). Il peggiore è Leonardo Spinazzola: "Spinge quando può ma poi solo disastri. Mai incisivo con i cross, sbaglia un gol facile davanti a Silvestri e manca la diagonale su Thauvin. È il primo cambio di Mourinho" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 5,76

Mancini 6,86

Llorente 6,43

Ndicka 6,07

Karsdorp 5,78

Cristante 6,50

Paredes 5,64

Pellegrini 6,07

Spinazzola 5,28

Dybala 7,33

Lukaku 6,57

Azmoun 6,00

El Shaarawy 6,71

Zalewski 6,08

Bove 6,73

Kristensen NG

Mourinho 6,87





IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 7

Llorente 7

Ndicka 6

Karsdorp 5

Cristante 6,5

Paredes 6

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Dybala 7,5

Lukaku 6,5

Azmoun 6,5

El Shaarawy 6,5

Zalewski 6

Bove 7

Kristensen ng

Mourinho 7





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 7

Llorente 6,5

Ndicka 6,5

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Paredes 5,5

Pellegrini 6,5

Spinazzola 6

Dybala 7,5

Lukaku 6,5

Azmoun 6

El Shaarawy 7

Zalewski 6

Bove 7

Kristensen ng

Mourinho 7





IL TEMPO

Rui Patricio 5,5

Mancini 7

Llorente 6,5

Ndicka 6,5

Karsdorp 5,5

Cristante 6,5

Paredes 6

Pellegrini 6

Spinazzola 4,5

Dybala 7,5

Lukaku 7

Azmoun 6

El Shaarawy 6,5

Zalewski 6

Bove 6

Kristensen 6

Mourinho 7





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Mancini 7

Llorente 6

Ndicka 5,5

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Paredes 5,5

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Dybala 7,5

Lukaku 6,5

Azmoun 5,5

El Shaarawy 7

Zalewski

Bove 7

Kristensen ng

Mourinho 7





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Llorente 6,5

Ndicka 6

Karsdorp 5,5

Cristante 6

Paredes 5

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Dybala 7

Lukaku 6

Azmoun 6

El Shaarawy 6,5

Zalewski 6

Bove 6,5

Kristensen ng

Mourinho 6





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 7

Llorente 6,5

Ndicka 6

Karsdorp 5,5

Cristante 6,5

Paredes 5,5

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Dybala 7,5

Lukaku

Azmoun 6

El Shaarawy 7

Zalewski 6,5

Bove 7

Kristensen ng

Mourinho 7,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 5,5

Mancini 6,5

Llorente 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Cristante 7

Paredes 6

Pellegrini 6

Spinazzola 5,5

Dybala 7

Lukaku 6,5

Azmoun 6

El Shaarawy 6,5

Zalewski 6

Bove 6,5

Kristensen ng

Mourinho 6.5