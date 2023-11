I VOTI DEGLI ALTRI - Bove 'ci mette tutto', Aouar 'inconsistente', Mou 'le accuse alla squadra non bastano'

La Roma cade a Praga e si complica la vita nel girone di Europa League. L'unico a salvarsi è Edoardo Bove: "Errore sul secondo gol, da sinistra si sposta a destra per contenere Dorley e lascia libero Masopust. Ma ci mette tutto fino alla fine, senza risparmiarsi. L'unico in mezzo al campo con grinta e voglia di lottare" (Corriere dello Sport). Tra i peggiori Aouar: "Inconsistente, come gli capita spesso quando il ritmo delle gare si alza notevolmente a livello agonistico. Cambiato all'intervallo". (Il Tempo). Male anche Romelu Lukaku lì davanti: "Punta ad allungare la striscia-record in EL, ma ne esce senza tiri né occasioni potenziali. E con ogni possibile controllo sbagliato" (Il Romansta). Non si salva neppure Josè Mourinho: "Le accuse alla squadra non bastano. Non è la prima volta che la Roma è solo attendista. Zero tiri in porta in 45' sono un capo di accusa" (La Gazzetta dello SPort)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 5,57

Mancini 5,05

Llorente 4,86

Ndicka 5,07

Celik 5,28

Paredes 5,14

Aouar 4,71

Bove 5,71

El Shaarawy 5,14

Belotti 5,00

Lukaku 5,00

Karsdorp 5,14

Cristante 5,28

Dybala 5,36

Sanches 5,12

Costa NG

Mourinho 5,00





IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Mancini 5

Llorente 4,5

Ndicka 5

Celik 5,5

Paredes 5

Aouar 5

Bove 5,5

El Shaarawy 5,5

Belotti 4,5

Lukaku 5

Karsdorp 5,5

Cristante 5,5

Sanches ng

Dybala 5,5

Costa ng

Mourinho 5,5





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5

Llorente 5

Ndicka 5,5

Celik 5

Paredes 5

Aouar 5

Bove 5,5

El Shaarawy 5

Belotti 5

Lukaku 5,5

Karsdorp 5

Cristante 5

Sanches 5

Dybala 5

Costa ng

Mourinho 5





IL TEMPO

Svilar 5,5

Mancini 4,5

Llorente 5

Ndicka 4,5

Celik 6

Paredes 5

Aouar 5

Bove 6

El Shaarawy 5,5

Belotti 5

Lukaku 5

Karsdorp 5

Cristante 5,5

Sanches 5,5

Dybala 5,5

Costa ng

Mourinho 5





IL MESSAGGERO

Svilar 5,5

Mancini 5

Llorente 5

Ndicka 5,5

Celik 5,5

Paredes 5

Aouar 4,5

Bove 5,5

El Shaarawy 5

Belotti 5

Lukaku 5

Karsdorp 5

Cristante 5

Sanches 5

Dybala 5,5

Costa ng

Mourinho 5





LA REPUBBLICA

Svilar 5,5

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 5

Celik 5,5

Paredes 6

Aouar 5

Bove 5,5

El Shaarawy 5

Belotti 5,5

Lukaku 5,5



Karsdorp 6

Cristante 6

Sanches ng

Dybala 6

Costa ng

Mourinho 5,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 5,5

Llorente 4,5

Ndicka 5,5

Celik 5,5

Paredes 5

Aouar 4,5

Bove 6

El Shaarawy 5

Belotti 5

Lukaku 5

Karsdorp 5

Cristante 5

Sanches ng

Dybala 5

Costa ng

Mourinho 4,5





IL ROMANISTA

Svilar 5

Mancini 5

Llorente 4

Ndicka 4,5

Celik 4

Paredes 5

Aouar 4

Bove 6

El Shaarawy 5

Belotti 5

Lukaku 4



Karsdorp 4,5

Cristante 5

Sanches 5

Dybala 5

Costa

Mourinho