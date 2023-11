I misteri della Roma: spariti Smalling e l'attacco

Il «pareggino», come lo ha definito José Mourinho a fine partita, è come il medico che non fa morire il paziente ma neppure lo guarisce. Lo 0-0 nel derby è risultato fedele: un solo tiro nello specchio della porta della Lazio, un solo corner a favore, 0,39 expected gol. […] La Roma, con 22 gol all'attivo, ha ancora il terzo miglior attacco del campionato ma il dato è stato gonfiato dal 7-0 inflitto all'Empoli all'Olimpico, alla quarta giornata, e dal 4-1 della vittoria a Cagliari, all'ottava giornata. Contro la Lazio l'unico tiro nello specchio della porta è stato scagliato da Karsdorp e non da un attaccante. Domenica sera si è sentita più che mai la mancanza di Lorenzo Pellegrini, che sembra l'unico giocatore nella rosa di Mourinho capace di legare centrocampo e attacco. [...] Continua il mistero su Chris Smalling, assente dal campo dal 1 settembre.

(Corsera)