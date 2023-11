I conti in rosso del portoghese aspettando Paulo

Quattro, due, quattro. Che, in questo caso, non è il modulo adottato da una squadra super aggressiva ma il rendimento in campionato della Roma. Dieci partite: 4 vittorie e altrettante sconfitte, oltre a 2 pareggi. Con un meno 8 rispetto alla passata stagione. Un anno fa, dopo 10 turni José Mourinho aveva conquistato 22 punti, frutto di 7 vittorie e 2 ko, oltre all'unico pareggio. La Roma era al quarto posto, non come oggi al nono. (...) Ci si chiede: come è possibile che la Roma di Lukaku e Dybala stia facendo così male? Una prima, sommaria risposta può essere: la Roma di Lukaku e Dybala raramente è stata la Roma di Lukaku e Dybala. Paulo è passato da 8 presenze su 10 (e 5 reti) nel 22-23 a 6 (e 2 gol) nel campionato in corso. In più, la Roma quasi mai ha visto Smalling dirigere la difesa. Oppure Renato Sanches o Aouar guidare le operazioni a centrocampo. (...)

(corsera)