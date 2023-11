Grandi pulizie a Campo Testaccio

Tra il degrado, i rifiuti e le sterpaglie c’è un cuore che continua a battere dentro Campo Testaccio, l’ex glorioso stadio della Roma. Ed è quello del Roma Club Testaccio che è pronto a ridare la luce allo storico impianto dell’omonimo quartiere, simbolo dei tifosi romanisti e casa del club per tutti gli anni ’30. Oggi alle ore 10 infatti il Roma Club, in collaborazione con la società giallorossa, opererà una pulizia del campo che "c’ha tanta gloria" ma che da troppo tempo è in stato di abbandono. [...]

Poi dalle ore 16, presso la Chiesa Santa Maria Liberatrice, ci sarà un torneo di calcio aperto a tutti i bambini che potranno divertirsi con la partecipazione della mascotte Romolo. Un’iniziativa di quartiere a cui la Roma ha risposto presente, in attesa che il nuovo progetto di riqualificazione venga presentato. Attualmente c’è un tavolo aperto, da oltre un anno, tra il concessionario (l’Asd Testaccio 1968) e il Comune di Roma che oggi interverrà pubblicamente insieme al Municipio I e l’AS Roma per spiegare il futuro di Campo Testaccio.

(La Repubblica)