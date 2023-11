Gli infortunati hanno saltato già 52 partite

[...] Da Smalling a Sanches passando per Pellegrini, Dybala, Spinazzola e tanti altri: nove giocatori hanno avuto (e hanno ancora) infortuni e ricadute che hanno inevitabilmente inciso sul rendimento della squadra tra campionato e (in parte) anche in Europa. Nelle prime dodici partite di questo campionato Mourinho è stato costretto a schierare dodici formazioni diverse soprattutto per i continui stop di elementi della rosa che avrebbero dovuto essere titolari della sua squadra. O almeno lo erano sulla carta. [...]

Sommando le partite saltate “dai nove” si arriva a un’intera stagione persa: 52 gare saltate in totale, ma soltanto in questa prima parte di stagione, quindi 16 gare tra campionato (12) e coppa (4). Senza contare nella statistica le assenze di Abraham e Kumbulla, fermi dalla scorsa stagione.

(Corsport)