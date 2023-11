Gli arbitri sbagliano troppo

In queste prime 12 gare di campionato sono stati commessi quasi 200 errori (fra favore e contro) considerando solo 8 squadre, dalla Juve al Milan, dall’Inter alla Fiorentina fino alla Roma, alla Lazio, il Torino, il Napoli: molti, troppi, un eccesso visto che - da uno studio accurato - sono appunto state prese in considerazione nemmeno la metà delle partecipanti. [...] Il consuntivo statistico si chiama "Arbitrometro" ed è frutto di uno studio/rubrica a cura di Carlo Nesti e Massimo Fiandrino che hanno raccolto - di annata in annata - le informazioni e le moviole pubblicate su "La Gazzetta dello Sport". I resoconti statistici, ma fattuali, puntano su due concetti: errori arbitrali a favore ed errori contro. Nelle punizioni, nei rigori, nei gialli, nelle espulsioni, nei contatti, dati ingiustamente o ignorati.

E la classifica racconta che dalla stagione 2020-21 fino alla dodicesima di questa annata la Juventus ha avuto 130 errori a favore e 103 contro, il Milan 95 e 102, la Roma 105 e 114, il Torino 52 a favore e 230 contro, la Lazio 79 a favore e 80 avversi. [...] Il conto di questo campionato racconta che la Juventus ha ricevuto errori favorevoli in 15 occasioni e contro in 12 situazioni; l’Inter 6 e 9, il Milan 14 e 19, il Napoli 6 e 6, la Roma 13 e 10, la Lazio 20 e 10, il Torino 5 e 25, la Fiorentina 11 e 11. [...] Ma se la squadra arbitrale fatica, il suo allenatore deve trovare rimedi. Rocchi ci lavora, la crescita è necessaria. Già alla ripresa.

(gasport)