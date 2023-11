Giunta più giallorossa. Derby Gualtieri-Onorato

Lazio-Roma non è solo Abodi-Malagò. Da una parte la foto con Romelu Lukaku davanti al Campidoglio che Claudio Lotito non ha gradito. Dall’altra quel “il sindaco è della Roma, ma noi siamo della Lazio” in occasione della visita di Russell Crowe in Campidoglio, proprio lui, il Gladiatore. Per chi non avesse capito: il sindaco Roberto Gualtieri è romanista, “nasconderlo sarebbe sbagliato, i tifosi sono intelligenti e sanno distinguere fra tifo, calcio e doveri istituzionali” ha detto per chiudere le polemiche sulla famosa foto. L’assessore a Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato è laziale sin da piccolo. Un derby però, hanno giurato più volte tutti e due, all’insegna del fair play e delle battute, senza particolari eccessi. Quanto al resto della giunta capitolina, i romanisti sono in maggioranza ma non mancano i laziali. [...]

(Gasport)