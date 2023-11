Ginevra e Reggio Emilia, che esodo giallorosso

Mourinho è stato chiaro: vuole una squadra con grinta e carattere anche in trasferta. Basta giocatori intimoriti dall'ambiente esterno, basta calciatori che sentono la pressione degli stadi avversari. Serve la Roma di banditi, per fare risultati e per rendere orgogliosi i tifosi. [...] Lo Special vuole vincere per loro, vuole avere una squadra con più carattere per farli godere anche nel settore ospiti, sia quando le temperature sfiorano i 40 gradi, sia quando invece - ed è questo il caso - sfiorano lo zero. [...]

Un primo esodo in Svizzera, con capienza limitata del settore: ma da non sottovalutare visto il match infrasettimanale e alle 21, che costringe alle ferie i tanti lavoratori partiti per sostenere la squadra. [...] La Roma e i tifosi avranno quindi la stessa tabella di viaggio. Rientro a Trigoria venerdì mattina, poi domenica tutti a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Secondo esodo in una settimana, e qui il settore ospiti non può bastare. Talmente alta è stata la richiesta di biglietti che il club emiliano ha aperto anche altri settori ai tifosi giallorossi. Morale, oltre 5000 romanisti occuperanno i seggiolini del Mapei Stadium in una trasferta tanto gradita ai tifosi quanto ostica alla squadra. [...]

(corsport)