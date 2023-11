Giallorosse senza limiti

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Raggiunti mercoledì i quarti di finale di Coppa Italia battendo in trasferta il Cesena, la Roma oggi torna al Tre Fontane per la sfida contro il Napoli, valida per la 7a giornata di Serie A eBay (fischio d'inizio alle 12.30, gara trasmessa su Dazn). Si gioca a porte chiuse per i lavori in vista delle sfide di Champions. Le giallorosse fino ad ora hanno collezionato solo successi, sono prime infatti a tre punti dalla Juventus ed hanno superato i preliminari di Champions League approdando ai gironi, che cominceranno mercoledì in casa del Bayern Monaco.

Bottino pieno quindi per le romaniste e una sfida alle porte, quella contro le partenopee, che sulla carta non presenta insidie visto che le avversarie occupano l'ultimo posto in classifica; tuttavia Spugna non vuole abbassare la guardia: "Sono partite pericolose, non dobbiamo farci ingannare dai risultati - ha detto il tecnico ai canali del club - hanno zero punti, ma io guardo le prestazioni e stando alle loro gare qualche punto lo avrebbero meritato". Serve quindi la solita, determinata, Roma per proseguite al meglio: "Bisognerà fare la partita che sappiamo, giocare con le nostre caratteristiche, il nostro atteggiamento e la nostra mentalità - ha aggiunto l'allenatore alla vigilia - Non dobbiamo concedere niente, dobbiamo fare una gara attenta e meticolosa, mettendoci pazienza. Dobbiamo portare a casa i tre punti».

Nei 5 top campionati europei, solo Barcellona, Lione e Roma hanno avuto un avvio perfetto e Spugna vuole continuare il percorso intrapreso, senza distrazioni: "Centrare la vittoria sarebbe importante per rimanere in testa alla classifica ed è ciò che vogliamo - ha spiegato - e senza dubbio ci fa piacere essere accostati a club così prestigiosi ma il nostro focus resta sulla gara col Napoli".

Per l'impegno odierno torna tra le convocate Serturini che ha smaltito la lesione all'adduttore, mentre Bartoli necessita ancora di qualche giorno per ritornare a disposizione dopo l'infortunio rimediato in Nazionale.