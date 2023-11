IL TEMPO - Dopo il pari acciuffato allo scadere in casa del Bayern Monaco, la Roma a concentrarsi sul campionato. Alle 12.30 le giallorosse se la vedranno in trasferta con il Sassuolo (diretta Dazn) per mantenere la vetta della classifica. "Andremo forte sull'acceleratore" ha assicurato Spugna ai canali del club. Ancora out Valdezate e Kramzar.